Ha lottato contro un male, lutto nel mondo dell'imprenditoria: addio a Marzio Mengozzi, fondatore della Ppg

Il mondo dell'imprenditoria forlivese è in lutto. Si è spento domenica sera all’età di 64 anni il noto imprenditore di Galeata Marzio Mengozzi, proprietario e fondatore della nota azienda PPG di SantaSofia. Da tempo combatteva con una grave malattia. "Era una persona buona, dedita al lavoro e alla famiglia - ricordano familiari ed amici -. Aveva immensa bontà d’animo e non perdeva occasione per dare una mano ed aiutare il prossimo". Mengozzi lascia a moglie Maria, i figli Davide e Debora, la sorella Milena ed i nipotini Gioia, Damiano e Marisol. I funerali si terranno martedì pomeriggio alle 15 nella chiesa parrocchiale di Galeata, con partenza dalla Camera mortuaria dell’ospedale Nefetti di Santa Sofia. Marzio, noto anche per il suo impegno nel sociale, assieme alla famiglia, devolverà eventuali offerte alla scuola primaria e dell’infanzia di Galeata.