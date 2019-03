Vallata del Bidente in lutto: si è spento il medico di famiglia Maurizio Zampighi

Lutto a Galeata. Si è spento il medico di famiglia e pediatria Maurizio Zampighi. Il sindaco Elisa Deo ha esternato il "profondo dolore" dell'amministrazione comunale, esprimendo le condoglianze ai famigliari del professionista. Zampighi, conclude il primo cittadino, "ha legato indissolubilmente il suo nome al paese di Galeata per il suo apporto determinante come medico di famiglia. In questo triste momento sono particolarmente vicina all'amica Carlotta". Zampighi riceveva i suoi pazienti nello studio di Civitella in via XX Settembre, a Cusercoli in via Carini, mentre a Galeata in via Castellucci.