Borgo Sisa piange Mauro: si è spento il papà del segretario del Pd Valentina Ancarani

Borgo Sisa piange la scomparsa di Mauro Ancarani, papà di Valentina, segretario territoriale del Pd forlivese, scomparso improvvisamente all'età di 69 anni. Per gli amici Denis, era particolarmente attivo nelle attività di quartiere, sempre in prima linea in occasione delle feste del circolo Arci e del tradizionale appuntamento estivo del Pd cervese con la festa di Borgo Sisa. Sposato, lascia anche il figlio Massimiliano. Il funerale si svolgerà lunedì alle 10,30 a partire dalla camera mortuaria dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Vecchiazzano fino a raggiungere la sua abitazione, dove ci sarà un momento di raccoglimento. Successivamente la salma, che sarà frenata a Cesena sarà tumulata al cimitero di Villa Rotta. Sono accolte offerte per l'Irst e l'associazione onlus Diabete Romagna.