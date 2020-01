"Il tuo sorriso ora è tra gli angeli": la Pro Loco di Castrocaro piange Miro Mingozzi

Gentile e generoso, disponibile e allegro. "Il tuo sorriso ora è tra gli angeli". La Pro Loco di Castrocaro piange Vladimiro Mingozzi. Il socio fondatore dell’associazione di volontariato si è spento martedì all'età di 61 anni. In tanti lo ricordano per il suo passato da barbiere, prima di trovare lavoro alla Ferretti. Giovedì pomeriggio si sono svolti i funerali alla Parrocchia della Cava.

"Sei andato a correre, libero, nelle verdi praterie dell'Eterno - è il commosso ricordo del presidente della Pro Loco, Elio Caruso -. Sei stato uno dei fondatori della ProLoco di Castrocaro, e presto ti sei distinto per le tue capacità, per la tua disponibilità, fino a diventare "pietra d'angolo", colonna portante della nostra associazione. Sei stato una persona esemplare e "positiva", da imitare e da prendere come esempio. La Pro Loco non sarà più la stessa senza di te. Ciao Miro: un giorno ci rincontreremo".

Tante le testimonianze d'affetto sui social. L'assessore William Sanzani lo ricorda come "una persona che con passione ha dato impulso alla Pro Loco di Castrocaro. Ha fatto parte di quel gruppo storico che ha permesso di realizzare la fruizione della fortezza.ciao Miro". "Un sorriso indelebile", come scrive Daniela Laghi, "simpatia e allegria rimarranno sempre nel mio cuore" evidenzia Silvia Campana. Miro lascia la moglie Maria Luisa, i figli Nicola e Riccardo, il nipote Daniele.