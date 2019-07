Un altro pezzo di Castrocaro che se va: addio alla storica negoziante d'abbigliamento

Un altro pezzo di Castrocaro che se ne va. Si è spenta a 98 anni Gina Ragazzini, titolare dello storico negozio d'abbigliamento che porta il suo nome e che ha trovato casa in viale Marconi. I funerali si sono svolti sabato mattina, con partenza dalla camera mortuaria dell'ospedale privato di Villa Serena e messa alla chiesa dei Santi Nicolò e Francesco. Al termine della funzione la salma è stata sepolta al locale cimitero.

Durante la funzione religiosa sono state raccolte offerte per il centro oncologico romagnolo. Lascia i figli Pino e Franco, le nuore Marina e Franca e diversi nipoti e pro-nipoti. Era rimasta vedova a 35 anni, col marito Aldo Bandini che morì nel 1956. La storica esercente, a servizio dei clienti nonostante l'età non più verde, viene ricordata per la sua generosità e altruismo.