Ha fondato e diretto per 40 anni il coro "Città di Forlì": addio al Maestro Nella Servadei Cioja

Ha fondato e diretto per quarant'anni il coro "Città di Forlì". La città mercuriale piange la scomparsa del Maestro Nella Servadei Cioja. "E' con costernazione e profondo rammarico che ho appreso la notizia della improvvisa scomparsa - afferma il sindaco Davide Drei -. Grazie alla sua passione e all'impegno instancabile, onorato anche quando le condizioni di salute avevano reso momentaneamente difficoltosa l'attività culturale, Nella Servadei Cioja ha fatto conoscere la cultura musicale del territorio romagnolo, e insieme ad essa la nostra città, in Italia e nel mondo, dall'Europa all'America, riscuotendo ovunque particolare apprezzamento".

"Con lei la tradizione delle cante di Spallicci e Martuzzi è stata rinnovata nel tempo, affiancando il repertorio della tradizione colta a partiture e arrangiamenti di musica sacra, musica leggera e musica internazionale - continua Drei -. A Nella Servadei Cioja la comunità forlivese deve profonda gratitudine anche per il prezioso lavoro di insegnante, formatrice di canto corale ed educatrice delle giovani generazioni. In questo triste momento, a nome dell'amministrazione comunale, esprimo i sentimenti di cordoglio e partecipazione al marito Franco e a tutti i familiari. Mi unisco al dolore degli amici e delle persone con le quali Nella ha condiviso progetti, esperienze e percorsi di cultura e di impegno civico". La camera ardente sarà aperta da lunedì pomeriggio alle 17.30 fino a mercoledì. I funerali si terranno mercoledì alle 10.30 alla chiesa di Ravaldino in Corso Diaz.