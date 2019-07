Va alla scoperta delle bellezze rurali, un infarto lo uccide: la vittima è un volto noto di Forlì

Amava scoprire le bellezze della natura. Ed approfittando della mattinata soleggiata si era messo in sella alla sua moto da enduro alla ricerca di casolari rurali. Parcheggiato il mezzo, si è incamminato tra il verde delle alture di Modigliana. Ma dopo poche centinaia di metri è rovinato al suolo, stroncato da un improvviso malore. E' morto così G.R., 71 anni, titolare di un'azienda di arredamenti per la casa in città. A dare l'allarme sono stati domenica pomeriggio i figli allarmati dal fatto che il genitore non rispondeva al telefono.

Subito si sono attivati nelle ricerche i Carabinieri ed i Vigili del Fuoco, che hanno operato con due squadre ed i volontari di Modigliana. Tramite la localizzazione del telefono gli uomini dell'Arma sono riusciti ad individuare prima la moto e circa 250 metri più avanti il corpo del 71enne. Le ricerche sono state tutt'altro che semplici, poichè si trovava in un'area di alta campagna, lontano dal centro urbano. Sul posto è giunto il medico legale per i primi accertamenti del caso. L'uomo sarebbe stato colpito da un infarto, forse innescato anche dal caldo.

L'ora del decesso risalirebbe tra le 12 e le 14. Esclusa fin da subito ogni ipotesi di morte violenta. Del caso è stato informato il pubblico ministero Francesca Rago, che ha autorizzato la rimozione della salma. Ora si trova all'obitorio dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Vecchiazzano. Lunedì mattina è stata eseguita l'ispezione cadaverica per avere ulteriori conferme sulle prime ipotesi che hanno causato la morte. La vittima era particolarmente nota in città perchè titolare di un mobilificio e ben voluto da tutti.

