Infarto mentre si trova alla guida del muletto: muore in ospedale

Ucciso da un improvviso infarto durante l'orario di lavoro. Il dramma si è consumato lunedì mattina a Villa Selva in un'azienda specializzata nella lavorazione dei tubi rigidi e flessibili. La vittima è un 48enne di Comacchio. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri di Villafranca e dal personale della Medicina del Lavoro, l'uomo si trovava alla guida di un muletto, quando ha accusato un improvviso malore. Il mezzo, senza controllo, ha finito la corsa contro un muretto. Immediatamente è stato dato l'allarme ai sanitari del 118, che sono giunti sul posto con un'ambulanza e l'elimedica giunta da Ravenna. Il 48enne è stato rianimato e trasportato d'urgenza all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Vecchiazzano. Ma purtroppo i medici non hanno potuto fare nulla per strapparlo alla morte, avvenuta per "shock cardiogeno irreversibile".