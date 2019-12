Non rispondeva al telefono: trovato senza vita seduto sul divano davanti alla tv

Non rispondeva al telefono da alcune ore. Una situazione anomala che ha allarmato la convivente ed i familiari, che hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine temendo il peggio. E' stato trovato senza vita, seduto su un divano, un 54enne sardo, da tempo residente a Bertinoro. Il fatto è avvenuto mercoledì sera. Sul posto sono giunti i Carabinieri della locale stazione e del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Meldola per le opportune verifiche. Non trovando risposte, hanno chiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno operato con l'autoscala.

Entrati in casa, inquirenti e soccorritori hanno dovuto fare i conti col doloroso rinvenimento. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La vittima si trovava seduta sulla poltrona del divano. Il cuore del 54enne si è spento mentre guardava la televisione. Gli uomini dell'Arma hanno informato il pubblico ministero di turno Filippo Santangelo. Dai primi accertamenti non sono stati trovati segni riconducibili ad una morte violenta. E non sono stati trovati segni effrazioni. Verosimilmente si tratta quindi di una morte naturale. La salma si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria per gli esami autoptici del caso.