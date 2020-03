Il mondo della musica forlivese piange il "clarinetto d'oro" Pier Giuseppe Flamigni

Il mondo della musica e della cultura forlivese piange la scomparsa di Pier Giuseppe Flamigni. L'82enne si è spento martedì scorso e sabato è stato tumulato al cimitero di Roncadello. E' stato il clarinetto dell’orchestra Castellina Pasi, in arte Don Camillo, autore di centinaia di brani del folklore romagnolo degli anni 70-80’. Primo dei sei fratelli, Flamigni nacque a San Savino di Predappio nel 1937. Fin da subito ha maturato un grande amore per la musica e la poesia, frquentando dal 1953 al 1958 il Liceo Musicale di Forlì.

Nel 1961 si diplomò al Conservatorio "Gioacchino Rossini" di Pesaro in clarinetto, armonia, solfeggio e composizione. Ha preso parte della Banda della Città di Forlì con la quale partecipò a concorsi internazionali in Olanda e a Baden Bad, conquistando il primo premio. Dopo aver preso parte all’orchestra del Maestro Silvano Prati, fondò con Edgardo Gelli il gruppo "I Mattatori". Tra i brani realizzati Melina, Il valzer dell’uccellino , Don Camillo, La gallina, Gira la ruota, Ti voglio bene, Suona campana, Non dirmi addio, Come il vento e tanti altri, ancor’oggi di grande successo ed eseguiti dalle orchestre romagnole.

Agli inizi degli anni settanta entrò a far parte dell’orchestra Castellina Pasi, con la quale per quasi vent’anni ha calcato i palcoscenici di tutta Italia e all’estero ottenendo due dischi d’oro e quattro riconoscimenti come miglior clarinettista-compositore e autore di testi. Ma non solo musica. Scrisse anche poesie e zirudele in dialetto romagnolo come "Com’ un Re", storia di Padre Pio, "Ac' bel urlè int e' domèla", "E' sèl int la gozla", "La Murèla", "L'ont par tòt i mèl", il "Parroco di Forlì", "So e zo par e stivel", "Una muliga ad bon sens", "La radisa de dialet int è sangv" e "E' rispir dla rumagna".

Pubblicazioni dedicate agli appassionati del dialetto romagnolo che si lasceranno incuriosire dal suo stile graffiante, scorrevole e ricco di metafore coinvolgenti. Tredici i libri pubblicati. L’ultimo, "Una Gheiba d'Emozion", è stato stampato a febbraio e andrà presto in distribuzione. Tutto il ricavato della vendite dei suoi libri è stato raccolto e destinato ad un orfanotrofio in Tanzania grazie all’associazione "Dedicata ad un angelo".

