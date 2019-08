Lutto a Portico: si è spento l'ex segretario del Pd e vicesindaco Piero Berti

E' stato segretario comunale del Partito Democratico di Portico - San Benedetto. E dal 1999 al 2004 ha ricoperto la carica di assessore e vicesindaco, nella giunta guidata da Angiolino Mini. Si è spento giovedì mattina l’ingegnere Piero Berti. Aveva 70 anni. Lascia la moglie Rosalba e il figlio Davide. Tra gli incarichi ricoperti anche quello di consigliere del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi per i comuni di Portico e Tredozio. I funerali si svolgeranno sabato mattina nella chiesa di Bocconi alle 10, con partenza alle 9 dalla camera mortuaria dell’ospedale Morgagni-Pierantoni.

"Se ne va una parte importante e di successo della storia recente della nostra vallata - ricorda la lista civica "Insieme" -. Storia di successo che continua in Bipress. Ma sarebbe riduttivo ricordare Piero per il tanto che ha fatto nel mondo del lavoro ė doveroso ricordare l'impegno sociale e politico che accompagnavano il profondissimo amore per il nostro paese. Proveniente dalla DC, poi Margherita è stato un fondatore del Pd di Portico dove ha portato il suo stile schietto e onesto che ne ha sempre contraddistinto la persona. È stato Piero, quello che in Spagna definirebbero un "Hombre Vertical " , così fiero, coerente, tenace e onesto difensore delle proprie idee. Certo di interpretare il sentimento di tutti voglio far giungere alla famiglia e ai suoi più cari, le più sentite condoglianze. Ti sia lieve la terra carissimo Piero. Ci mancherai".