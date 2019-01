Lutto nel mondo dello sport forlivese: la Polisportiva Cava Ginnastica piange il suo presidente

Lutto nel mondo dello sport forlivese. Si è spento a soli 59 anni, dopo un periodo di malattia, Pietro Brini, presidente della Polisportiva Cava Ginnastica. "Pietro - è il messaggio di cordoglio della Polisportiva - sarà ricordato da tutti noi come un vero pilastro, un esempio di valore sportivo e di senso civico, appassionato della sua associazione e base sicura per tutto il suo staff. La sua presenza genuina ed entusiasta mancherà a tutto il modo dello sport forlivese. Solo 2 mesi fa, aveva festeggiato insieme a tutti gli atleti e ai consiglieri dell'Associazione, presenti e passati, i 30 anni di attività con un evento che ha visto la partecipazione di circa 650 persone, tra cui i rappresentanti dell'amministrazione pubblica e delle altre associazioni del forlivese con le quali la Polisportiva collabora da sempre".

"Una festa fortemente voluta e promossa da Pietro, per celebrare quella che per lui è stata una vera famiglia, della quale faceva parte da 30 anni, prima come genitore, poi come Consigliere e poi come Presidente - viene ricordato -. Una presidenza, la sua, che ha visto crescere l'associazione da un corso di 30 bambine alle prime armi con la ginnastica ritmica e artistica ad una realtà sportiva prestigiosa che ad oggi conta 500 associati e uno staff di 25 istruttori al quale Pietro ha fatto da padre in alcuni importanti momenti di crescita".

"Alla sua guida, al Polisportiva Cava ha creato e portato avanti tanti eventi sportivi di portata nazionale, come la Rassegna Nazionale di Coreografia, eventi di grande spessore a livello territoriale, come l'annuale Cava Gym Cup, o progetti, come il Centro Estivo "Un Tuffo nello Sport", gli scambi internazionali, la "Festa dello Sport del Quartiere Cava", sempre caratterizzati da una visione di sport che doveva essere per tutti e di tutti, preoccupandosi che la Polisportiva Cava Ginnastica fosse sempre accanto e sostenesse chi allo sport aveva difficoltà ad accedere - concludono dalla Polisportiva -. Con orgoglio e molto amore per lo sport, Pietro ha anche partecipato alla nascita dell'Associazione Ginnastica Forlì della quale è stato consigliere per un lungo periodo".