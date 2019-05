Diocesi in lutto: addio a Don Leonardo Poggiolini, il prete scultore, pittore e scrittore

Addio a Don Leonardo Poggiolini, scrittore, pittore e scultore tredoziese. "Per la nostra comunità e per tutto il mondo dell’arte è una perdita dolorosa - afferma il sindaco Simona Vietina -. La personalità eclettica di Don Leonardo e la sua visione artistica a tutto tondo lo ha portato a esprimersi con massima maestria in forme diverse: le sue opere in bronzo ornano luoghi suggestivi in diversi angoli della Romagna, a partire dall’evocativa fontana che impreziosisce la piazza di Tredozio".

"Alla sua opera pittorica, invece, appena due anni fa avevamo dedicato una mostra antologica che ha saputo mettere in risalto la capacità di Don Leonardo Poggiolini di cogliere le sfumature dell’animo umano con il colore e di creare figure fortemente evocative. Don Leonardo - conclude Vietina - è stato testimone importante del nostro territorio, donando a Tredozio visibilità e lustro. La sua scomparsa è fonte di grande dolore per me e per tutta la comunità".