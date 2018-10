Salesiani in lutto: si è spento dopo una lunga malattia il prof Michele Palmarini

Il Centro di Formazione Professionale Cnos-Fap dei salesiani piange il "Maestro" Michele Palmarini, morto martedì mattina dopo lunga malattia. Aveva 82 anni E' stato maestro di vita e guida di tanti giovani forlivesi che dal 1954 si sono succeduti nella scuola professionale di Forlì. Una "vita per gli altri" riassume bene il senso della sua esistenza come educatore salesiano. I funerali si svolgeranno giovedì, con la messa alle ore 10 nella chiesa di San Biagio (Piazzetta Don Garbin) a Forlì. La concelebrazione sarà presieduta dall'Ispettore dei Salesiani Don Giuliano Giacomazzi. Al pomeriggio il feretro sarà portato al paese natale nella chiesa parrocchiale di S. Antonio a Pianella (Pescara) per la S. Messa alle 15,30.

"La sua luce rimane sempre accesa e splende nella cittadella educativa di Don Bosco", sottolineano il sindaco di Forlì Davide Drei e il vicesindaco Lubiano Montaguti. "Palmarini ha scritto una importante pagina educativa della nostra città con entusiasmo, dedizione, creatività, coraggio e speranza per l’avvenire dei giovani - aggiungono -. Per questo nel 2009 venne nominato cavaliere della Repubblica per “le benemerenze acquistate verso la città di Forlì nel campo dell'economia e di attività svolte ai fini sociali, filantropici ed umanitari. Questa una delle tante descrizioni contenute nel volume del 2008 “Michele, una vita dedicata agli altri”: “Aveva capacità di estrarre e valorizzare i talenti, le doti spesso nascoste così in profondità da richiedere profonde "limature" in officina. Ha educato ottimi lavoratori e imprenditori capaci e consapevoli, sempre attenti alle novità e all’innovazione. Oggi questi costituiscono lo “zoccolo duro” del settore metalmeccanico del nostro territorio"

Palmarini, religioso salesiano dal 1955, è stato dal 1958 al 2008 direttore del centro di formazione professionale forlivese, "fiore all'occhiello" del centro storico, la cittadella salesiana forlivese comprendente il convitto studentesco, i laboratori formativi, la sala multimediale "San Luigi" e la stessa chiesa di San Biagio. "Michele - viene evidenziato -. è stato più di un prete, un "fratello" coadiutore, l'equivalente di un frate francescano, consacrato nel "terz'ordine" della comunità forlivese secondo i canoni dettati da don Bosco. Il Cnos-Fap, "Centro nazionale opere salesiane formazione aggiornamento professionale", è protagonista della preparazione giovanile nel settore meccanico dal lontano 1954".

"Dopo interi decenni spesi nella preparazione professionale di centinaia giovani, che hanno sempre trovato lavoro appena diplomati, il "Don Bosco" è divenuto anche luogo di orientamento, di perfezionamento post-diploma e di aggiornamento. Attualmente, il Cnos-Fap continua ad avviare al lavoro schiere di ragazzi, vantando un forte radicamento nel territorio e fornendo moduli formativi specializzati ad industrie ed artigiani - viene aggiunto -. Palmarini è stato una preziosa testimonianza di una vita vissuta nello stile educativo di Don Bosco. A tanti giovani Michele ha insegnato a “stare al mondo”, a recuperare fiducia e voglia di vivere, a costruirsi un futuro dignitoso e sicuro. Ha incoraggiato e stimolato intere generazioni di giovani che hanno frequentato la scuola con le “pillole di saggezza” della pratica del “buongiorno”: il momento del mattino che precede l’inizio delle lezioni, con parole e suggerimenti ispirati alla concretezza della vita quotidiana; tradizione che continua a mantenersi quotidianamente ancora oggi grazie a Rosario Sergio Barberio, suo successore da dieci anni.

“Il mattino, con il buongiorno, era parte della giornata più cara a Michele - ricorda il Vicesindaco -. Pochi giorni fa l’ho incontrato un’ultima volta al Cnos, mentre scendeva con fatica le scale: “Ciao Michele, come va?" e lui, con la battuta sempre pronta e sempre positiva: “Bene bene, Lubiano, l’alba è vicina!".