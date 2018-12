Passeggia in centro e viene stroncato da un malore: il dramma sotto gli occhi dei passanti

Tragedia martedì mattina nel cuore del centro storico di Forlì. Un forlivese del 1938 ha improvvisamente perso la vita, stroncato da un malore. Il dramma per il si è consumato intorno alle 11 in Corso Diaz, davanti agli occhi dei passanti. L'uomo, 80 anni stava infatti camminando quando si è improvvisamente accasciato per terra. Immediata la richiesta d'intervento al 118. Il personale di Romagna Soccorso, presente con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, ha rianimato a lungo il'80enne, anche con l'ausilio del defibrillatore, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno identificato la vittima. I passanti hanno assistito ad una scena straziante, con i medici che hanno fatto il possibile per strappare alla morte l'uomo.