Addio allo storico segretario generale del Comune di Forlì Romeo Rosetti

Forlì piange la scomparsa dello storico segretario generale del Comune, Romeo Rosetti. Nato a Forlì nel 1926, Romeo Rosetti lascia i figli Carla e Vittorio. "Per oltre trent'anni è stato un punto di riferimento fondamentale dell'Amministrazione civica, come dipendente, in ruoli di dirigenza e in qualità di Segretario Generale - ricordano il sindaco Davide Drei e il presidente del Consiglio comunale, Paolo Ragazzini -. Persona di alto valore professionale, di rigore etico e di assoluto senso del dovere, Rosetti ha prestato servizio a cominciare dalle Amministrazioni comunali guidate da Icilio Missiroli per proseguire con le giunte di Angelo Satanassi, Giorgio Zanniboni e nei primi anni del mandato di Sauro Sedioli, esercitando un ruolo primario anche durante il periodo di gestione commissariale. Un lungo percorso durante il quale Egli ha garantito presenza costante e assunzione di responsabilità in tutte le fasi della vita cittadina, mettendo a disposizione impegno e competenze anche situazioni complesse di riorganizzazione su scala territoriale, dalle aziende municipalizzate alla sanità".

"Vero “civil servant” della comunità forlivese, stimato in tutti gli ambienti istituzionali, amministrativi, politici e nell'associazionismo, Rosetti connotava la propria autorevolezza attraverso un gesto simbolico apparentemente semplice ma fortemente identitario, e cioè l'adozione della firma di atti, comunicazioni e missive con una penna di colore verde, particolare che rendeva le sue documentazioni immediatamente riconoscibili - ricordano ancora Drei e Ragazzini -. Da evidenziare il suo servizio nell'associazionismo e nel volontariato, nella solidarietà, nel mondo culturale e musicale. A tutta la famiglia va un abbraccio sentito e riconoscente a nome dell'intera collettività forlivese, accompagnato dalla testimonianza di partecipazione al lutto condivisa con tutti coloro che lo hanno conosciuto e ne hanno apprezzato le qualità professionali e umane".