Una vita dedicata ai bimbi e giovani: addio al maestro di Forlimpopoli Sante Bastoni

Ha dedicato la sua vita ai bambini ed ai giovani con tanta passione. Si è spento nella nottata tra martedì e mercoledì Sante Bastoni, maestro delle elementari, ma anche allenatore del settore giovanile del Forlimpopoli. Aveva 85 anni e lascia la moglie Franca, i figli Mauro e Daniela e sei nipoti. Ricorda il primo cittadino Milena Garavini: "Conoscevo personalmente Sante da poco, sostanzialmente da quando sono diventata sindaco, ma in questo poco tempo ho avuto modo di apprezzarne non solo la sua conoscenza e competenza nel mondo del calcio ma la sua umanità e l'affetto che riusciva a trasmettere, per lo sport in generale e per le persone, i ragazzi in particolare".

"Il rammarico di non avere potuto conoscerlo meglio è grande, di più la profonda tristezza di avere perso uno sportivo, un educatore, un formatore, un amico, una persona che ha allenato tanti ragazzi, in campo e nella vita, l'insegnamento più difficile e più bello che si possa lasciare - conclude Garavini -. Quando questo momento sarà passato troveremo tutti insieme un momento per ricordarlo. Adesso possiamo solo dirti che ci mancherà tanto".

Foto dalla pagina Facebook del sindaco