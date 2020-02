"Era dolce e solare": addio alla storica negoziante del centro, si è spenta a 49 anni

Viene ricordata come "dolce e solare". E ha lottato fino all'ultimo contro una malattia. Serrande abbassate con la scritta "Chiuso per lutto". Il centro di Forlì perde una storica commerciante. Si è spenta mercoledì scorso Silvia Giulianini, volto noto della "Merceria Francia", il negozio di via Lazzaretto a pochi passi dal tribunale mercuriale, traversa di via Antonio Fratti e via Carlo Cignani. Aveva 49 anni.

Sabato mattina si sono svolti i funerali nella chiesa di Santa Caterina da Siena. Al termine delle esequie il corteo funebre si è spostato al cimitero di Bussecchio per la tumulazione della salma. Silvia lascia la madre ed il fratello, con i quali gestiva il punto vendita. Durante le esequie sono state raccolte offerte che saranno devolute all'Irst.