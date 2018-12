Lutto a Civitella, si è spento l'ex sindaco Giuseppe Maltoni

Lutto a Civitella. Si è spento giovedì dopo una lunga malattia l'ex sindaco Giuseppe Maltoni, alla guida dell'amministrazione comunale dal 1980 al 1985. Maltoni, con un passato da sindacalista, era noto anche per le canzoni dialettali che intonava casa per casa durante i periodi festivi. L'ultimo saluto si terrà sabato mattina alle 11: la salma partirà da Santa Sofia per arrivare a Civitella; quindi da piazzale Berlinguer il corteo a piedi raggiungerà il cimitero.