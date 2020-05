Lutto nel mondo della politica: si è spento l'ex assessore della giunta Masini Tiziano Marchi

Aveva ricoperto nella giunta guidata da Nadia Masini - dal 2004 al 2009 - il ruolo di assessore con delega in Organizzazione delle funzioni e dei servizi - Semplificazione amministrativa - Relazioni aziendali - Servizi informatici e demografici. Si è spento martedì mattina Tiziano Marchi, ex capogruppo consiliare del Psi nel Comune di Forlimpopoli dal 1990 al 1995, presidente dell’assemblea Usl dei comuni forlivesi dal 1990 al 1991 e capogruppo consiliare dei Socialisti democratici italiani nella Provincia di Forlì-Cesena dal 1995 al 1999.

Nel 2000 il premier Giuliano Amato lo aveva nominato consigliere di amministrazione di Ati-Carta Spa nel 2000. Era stato poi nominato consigliere di amministrazione di Unica Spa e vicepresidente di Unica Reti Spa. Successivamente si era ritirato dalla vita politica. Nel 2016 ebbe problemi con la giustizia come funzionario dell'Agenzia dell'Entrate, poi scaruriti in una condanna in primo grado.

Marchi si trovava all'ospedale "Infermi" di Rimini per la riabilitazione dopo un'emorragia cerebrale quando il suo cuore si è spento. "Negli anni a cavallo del secolo aveva retto la federazione socialista di Forlì nell'esperienza dello SDI - lo ricorda la federazione socialista forlivese -. Alla moglie Stefania Raffelli, apprezzata ex amministratrice del comune di Forlimpopoli, e alla figlia Vanessa, le condoglianze della federazione socialista forlivese".