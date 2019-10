Imprenditore e uomo di sport: addio a Valdimiro Panzavolta. Il suo Forlì sfidò il Milan in Coppa Italia

Imprenditore, uomo di sport ed esponente di primo piano nell'ambito della partecipazione civica. Forlì piange la scomparsa di Valdimiro Panzavolta. Aveva 86 anni. E' stato socio dell'Assemblea della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, presidente di Confindustria Forlì-Cesena dal 1984 al 1990 e vice presidente della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. Lo scorso giugno aveva festeggiato il mezzo secolo dello "Scatolificio Adriatico", da vent'anni Smurfit Kappa, fondatore dell’azienda che, insieme ad altri tre imprenditori locali, diede inizio alla storia dello stabilimento. E' stato anche presidente del Forlì che sfidò con Franco Bonavita in panchina il Milan in Coppa Italia. Era il 1995.

"In questo momento di dolore ricordiamo la tenacia e la determinazione che hanno caratterizzato la sua personalità, sia nella dimensione professionale, sia nell'ambito dell'associazionismo di impresa e in realtà di carattere istituzionale come la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì - afferma il sindaco Gian Luca Zattini -. L'attività di Panzavolta si è espressa anche alla guida della società Calcio Forlì della quale fu Presidente negli anni Novanta. Ai familiari, agli amici e a tutti coloro che hanno condiviso con lui esperienze professionali e di impegno al servizio della nostra comunità giunga l’abbraccio da parte della Giunta e dell’amministrazione comunale, quale testimonianza di stima e affetto".