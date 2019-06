Aveva Forlì nel cuore: addio alla signora del teatro Valeria Valeri

Era legata a Forlì da un fortissimo affetto, dove esordì nella stagione teatrale 1948 - 1949 con la compagnia della forlivese Laura Carli. E per questo nel dicembre del 2015 le fu conferita la cittadinanza onoraria dall'ex sindaco Davide Drei. La signora del teatro italiano, Valeria Valeri, si è spenta alle prime luci dell'alba di martedì all'età di 97 anni e mercoledì a Roma ci sarà l'ultimo addio a Roma. È stata fra le più importanti interpreti brillanti a teatro e in anni recenti anche di tante fiction tv

In occasione della cittadinanza onoraria, era stato organizzato un programma di iniziative, promosso dal Comune di Forlì in collaborazione con il Teatro Diego Fabbri, il Centro Diego Fabbri ed i Musei San Domenico. Durante la cerimonia nel salone comunale Valeri si era esibita in letture tratte dal lavoro di Jurji Ferrini “Oscar e la dama rosa”, accompagnata dalle note del Maestro Valerio Mugnai. Il legame tra Valeri e la città di Forlì è stato descritto con passione ed affetto dall’attrice nel suo lavoro letterario “Mi pare di averci capito qualcosa”, libro che era stato presentato nella Sala Refettorio, Musei San Domenico.