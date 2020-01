"Esempio di grande impegno al servizio del territorio": addio a Valter Valmori, papà del Concerto di Natale dei Romiti

Il "Concerto di Natale" dei Romiti perde il suo papà. Si è spento Valter Valmori, esempio di attivismo e partecipazione per il suo Quartiere, i Romiti, ma anche per tutto il territorio forlivese. "E' con sentimenti di profonda tristezza e partecipazione che ci stringiamo al dolore della famiglia Valmori - esordisce il sindaco Gian Luca Zattini -. Esempio di grande impegno al servizio del Quartiere, della città e del territorio con particolare attenzione ai temi della solidarietà e della cultura. In particolare ricordiamo la premura e la competenza con le quali ha fatto nascere e crescere il Concerto di Natale dei Romiti".

"Valmori ha dato a tutti noi una testimonianza di altissimo valore civico e morale - conclude Zattini -. Alla moglie, ai figli, agli amici e a tutti coloro che hanno condiviso con lui esperienze di lavoro e di cittadinanza attiva, giungano le espressioni di affetto e stima da parte dell'Amministrazione Comunale e a nome dell'intera collettività forlivese". Toccante il ricordo di Sara Samorì, ex assessore allo Sport e consigliere comunale Pd: "Io lo chiamavo affettuosamente "Valterino" perchè un po’ il papà di tutti noi. Protagonista assoluto di quegli anni belli, in cui i quartieri e la partecipazione nella nostra città, Forlì, erano all’apice del vivere la nostra comunità, e dove si sono formate le esperienze più entusiasmanti. Come quella nel Quartiere Romiti e dalla sua parrocchia2.

"Valter ne era, ne è, un punto di riferimento e così, con “poco” ma con tanta passione e determinazione - come nascono solo cose belle - è arrivata l’idea del “Concerto di Natale” - continua Samorì -. Un evento che, ancora oggi, il giorno di Santo Stefano, coniuga la passione per la musica e il bel canto con l’impegno per il sociale. Soprattutto, un appuntamento che ormai è diventato un momento in cui “siamo tutti più vicini come forlivesi”. E così, è diventato il “Concerto della nostra cittadinanza”. Un momento magico, bellissimo. Più di un anno fa, in occasione della sua 19esima edizione, Valter definiva così quel momento: “È stato seminato tanto speriamo che anche in futuro si continui a lavorare così. Una parola magica per questo concerto è amicizia. Riusciamo a organizzare un concerto, che costituisce un certo costo, grazie agli amici, che hanno fiducia in noi e credono nelle nostre attività. L’ingresso è libero, ma un’offerta, chi la vuol fare, andrà in beneficenza. Parte ai bambini del Venezuela, parte al reparto di pediatria dell’ospedale Morgagni qui a Forlì”. Si Valter - per te che ne sei stato l’ispiratore e l’ideatore - l’impegno continuerà perché la traccia che hai lasciato nella tua parrocchia, nel Quartiere, tra i tantissimi amici, rimarrà. Indelebile. Con la stessa passione che ti illuminava, soddisfatto, e che hai trasmesso a tutti noi regalando solo sorrisi e felicità. Oggi ci lascia, tra le braccia della sua famiglia adorata. Un particolare pensiero affettuoso a Nadia Fornasari, Stefano Valmori ed Enrico Valmori che di quella persona straordinaria oggi ne sono eredi e luminosa immagine riflessa".