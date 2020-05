Coronavirus, il dolore per la morte del vigile del fuoco Lorenzo Facibeni: "Era generoso e altruista"

E' arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia della scomparsa di Lorenzo Facibeni, il vigile del fuoco predappiese che da due mesi lottava contro il covid-19 in un letto del reparto di Rianimazione dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social, ma anche delle istituzioni. "Profondo sgomento - è stato esternato dal sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini -. Abbiamo sperato fino all’ultimo che il Vigile del Fuoco in forza al Corpo cittadino riuscisse a superare la prova durissima alla quale il coronavirus lo aveva costretto".

"Purtroppo la realtà ci porta invece a piangerne la scomparsa e a condividere il dolore dei familiari, dei colleghi, degli amici - prosegue il primo cittadino -. In questa ora grave è doveroso manifestare assoluta riconoscenza a Lorenzo Facibeni per i tanti anni di servizio prestati a garantire sicurezza nel territorio e a formare professionalmente nuovi operatori. I Vigili del Fuoco sono una certezza per tutti, grazie alla passione, alla professionalità che dimostrano quotidianamente nell’adempimento del proprio dovere e allo svolgimento di un lavoro complesso che li porta sempre a misurarsi con l’emergenza. Alla sua Famiglia, ai Vigili del Fuoco di Forlì e al Comune di Predappio giungano i sentimenti di cordoglio e vicinanza da parte dell’intera comunità forlivese".

"Le parole non sono sufficienti a dare forma al dolore e allo sconforto che la notizia della scomparsa di Lorenzo Facibeni suscita in tutti noi - è il commento dell'associazione politica predappiese e gruppo consiliare GenerAzioni in Comune -. Alla moglie e alle figlie, ai genitori, ai fratelli e ai nipoti, alla sua famiglia professionale dei Vigili del Fuoco, a tutti gli amici e ai compagni di impegno civico giunga un abbraccio forte, fraterno, pieno d’affetto, di stima e di riconoscenza".

"Lorenzo sprigionava entusiasmo e ha onorato al massimo ogni impegno in cui si è misurato: sul lavoro, nell’associazionismo, nel volontariato, in Consiglio comunale - prosegue il ricordo -. La forza delle comunità si alimenta di esempi nobili e la testimonianze di Lorenzo Facibeni appare in queste ore già come un punto di riferimento, a partire dalla tenacia con cui ha lottato contro questo maledetto virus. Insieme alla forza di volontà e alla passione, tratti del suo carattere da sempre, riconosciamo in lui un grande esempio di persona retta, generosa e altruista".