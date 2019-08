Civitella in lutto, è morto lo storico Addis Meleti: fu anche preside del Liceo

Civitella in lutto per la scomparsa dello storico Addis Sante Meleti. Originario del paese della Val Bidente, è morto all'età di 84 anni. Meleti, che è stato anche preside del Liceo Scientifico nel 1979/80 e successivamente anche del Classico, ha insegnato per vari anni nelle scuole elementari e medie in provincia di Bergamo dove ha avuto modo di apprendere il dialetto locale. Dal 1968 è stato ordinario di Italiano e Storia nei Tecnici e poi di Filosofia e Storia nel Liceo Scientifico di Forlì. Dal 1984 è preside di ruolo prima nel Liceo Ginnasio di Imola, poi in quello di Forlì. Nel 2001 ha pubblicato Cronistoria di Civitella di Romagna e dintorni. Suoi articoli sono apparsi su «Romagna arte storia». Suo anche il saggio Dialetto in controluce. Etimologia, curiosità e sorprese dell’idioma romagnolo (Il Ponte Vecchio).

Lo ricorda anche il sindaco di Civitella, Claudio Milandri: "Con profondo dispiacere siamo a comunicare alla comunità civitellese la scomparsa del Prof. Addis Sante Meleti che ha legato indissolubilmente il suo nome al paese di Civitella e che tanto ha dato ai civitellesi. Buon viaggio Addis"