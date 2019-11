E' morto l'artista forlivese Angelo Ranzi, ha attraversato l'arte forlivese di tutto il Dopoguerra

E' morto l'artista forlivese Angelo Ranzi. Ranzi aveva 89 anni ed è deceduto nella giornata di martedì all'ospedale Morgagni-Pierantoni. Al suo attivo oltre 250 mostre. Ranzi amava l'acquerello, gli oli e le illustrazioni e molte altre tecniche. Amava in particolare il tema religioso. Recentemente era stato insignito del titolo di Commendatore per i suoi meriti artistici. Il decesso è sopraggiunto dopo alcuni giorni di ricovero per un aggravamento di una malattia che lo affigeva. Il funerale è previsto per venerdì alle 10,30 nella chiesa di Sant'Antonio Abate in corso Diaz.