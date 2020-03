"Bertinoro si veste a lutto": il coronavirus miete un'altra vittima nel Forlivese

Il coronavirus miete un'altra vittima nel Forlivese. Si tratta di un 84enne bertinorese, che si trovava ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. "Un nostro concittadino, uno dei primi casi registrati nel nostro comune, ha avuto un rapido peggioramento che l'ha portato alla morte", aggiorna "con la tristezza più profonda nel cuore" il sindaco Gabriele Antonio Fratto. "Mi stringo attorno alla sua famiglia a nome mio e di tutta l'amministrazione comunale e mi permetto a nome di tutta la comunità che si veste a lutto", prosegue il primo cittadino.

A Bertinoro i casi salgono a 24. Illustra Fratto: "L'Ausl, come sempre, sta attuando i protocolli specifici per risalire ai contatti di questi nostri concittadini nelle loro rispettive zone di residenza. Al momento il dato complessivo vede in totale 12 concittadini ricoverati, 4 in terapia intensiva e 7 in isolamento domiciliare ed un deceduto. Di tutti questi nostri concittadini abbiamo un contatto costante e, seppure la situazione varia di ora in ora, non registriamo fortunatamente peggioramenti significativi delle loro condizioni", prosegue il sindaco.

Fratto ricorda che è necessario"stare in casa, così come sono fondamentali tutte le precauzioni igienico sanitarie e di distanza interpersonale di un metro, soprattutto qualora si rientri in una delle categorie autorizzate ad uscire da casa". I decessi nel territorio Forlivese salgono così a sette ( tre a Forlimpopoli e tre a Forlì i precedenti), mentre nel cesenate sono due.

I casi di positività sono 189. Rispetto a sabato si è registrata una crescita di 20 casi. Non aumentano quelli gravi, che sono dieci. Nel forlivese i ricoverati sono 44 (tre in più rispetto a sabato), di cui appunto 10 gravi in Terapia Intensiva, mentre sono 129 quelli in isolamento domiciliare. In provincia i casi complessivi sono invece 359. Non vi sono registrati altri decessi nel cesenate, che conta due morti. Rispetto alle 14 di sabato si contano nel cesenate 27 casi in più: sono 49 quelli ricoverati con sintomi, quattro quelli ricoverati in Terapia Intensiva, mentre sono 115 quelli in isolamento domiciliare.

