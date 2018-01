E' morto "Scarpina", per trent'anni e fino al 2012 gestore dello storico ristorante

E’ morto all’età di 75 anni uno dei ristoratori più noti di Forlì, Elio Barasa. Il suo nome a Forlì è universalmente noto come “Scarpina”, dal ristorante che ancora oggi porta il suo nome. Il passaggio di proprietà è avvenuto circa 5 anni fa e quindi l’attuale gestione, di Giampaolo Radice, nulla a che fare con la storica proprietà precedente.

Elio Barasa ha gestito il ristorante di viale Roma per oltre trent’anni, dai primi anni ’80. E’ stato uno dei locali più frequentati di Forlì, dalla “Forlì bene” (come d’altra parte lo è tuttora), ma anche per una normale pizza in famiglia.

La notizia si è diffusa sulle bacheche dei social network e col tam-tam, visto la notorietà del personaggio, che ha dato da mangiare a mezza città, il cordoglio si è moltiplicato, assieme ai ricordi di pranzi e cene nel locale con l’insegna della scarpetta in qualche modo “importanti” nella vita delle diverse famiglie. Elio Barasa è morto per malattia intorno alle 19.15 di giovedì e lascia due figli. Un pezzo della storia della ristorazione in città.