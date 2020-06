Morto l'ex prof di ginnastica Enrico Aldini, vide generazioni di forlivesi. Il commiato dell'ex sindaco Drei

Anche l'ex sindaco Davide Drei, con un post sulla sua pagina Facebook, dà il suo personale saluto a Enrico Aldini, professore di educazione fisica al Liceo Scientifico e al Liceo Classico che ha visto passare generazioni di giovani forlivesi. Aldini, 69 anni, veniva dal mondo del calcio e del basket e porto le squadre studentesche del Liceo Scientifico ai vertici dello sport studetesco. L'ex docente è morto per un malore improvviso. Lo ricorda Drei: "Se n’è andato improvvisamente Enrico Aldini, anzi il professor Enrico Aldini. Lo ricorda il mondo sportivo forlivese, soprattutto quello del Basket di cui fu giocatore e allenatore. Ma lo ricordano anche gli ex studenti del Liceo Scientifico Fulcieri Paulucci di Calboli, che l’hanno avuto professore e allenatore/accompagnatore alle principali manifestazioni sportive studentesche. E non solo nel Basket. Qui siamo a Roma, Stadio dei Marmi, alle finali nazionali degli Studenteschi 1984, con la squadra di Atletica Leggera del Liceo. Aldini è in alto a destra, più sotto il professor Fulvio Cortesi, che ci ha lasciato qualche anno fa. Fu un’esperienza indimenticabile, con ottimi risultati per il nostro Istituto, e la staffetta 4x100 che si classificò 3^ assoluta nella finale. Con nostalgia ricordiamo quegli anni, e con affetto anche i nostri prof.

