E' morto Leonello Flamigni, volto storico del giornalismo forlivese

E' morto giovedì sera a causa di un malore Leonello Flamigni, noto giornalista di Forlì e volto storico delle tv locali, Videoregione e Teleromagna. Flamigni aveva 77 anni e lascia la moglie e due figli. La sua carriera è partita negli anni Settanta al Resto del Carlino di Forlì e di Cesena. Poi dall'estate del 1989 all'autunno del 1992 si buttò nell'avventura della Gazzetta di Forlì. Successivamente il passaggio alla tv, prima a Video Regione, poi a Tele Romagna.

A ricordarlo, tra gli altri è l'ex deputato e presidente di Aics Bruno Molea: “Leonello Flamigni è stato per anni penna e volto televisivo della mia città. Fu tra i giornalisti che, alla fine degli anni Ottanta, con grande coraggio si buttò nell’avventura delle Gazzette che, in Romagna, ruppero il monopolio dell’informazione locale e poi fu per lustri il mattatore di Video Regione, prima di approdare alla fine della carriera a Teleromagna, altra nota emittente televisiva regionale. Fu di quella generazione dei giornalisti con taccuino e scarpe consumate: a lui e ai suoi colleghi di allora si deve la comunicazione di oggi, fatta delle belle storie del nostro territorio, delle denunce che hanno cambiato la vita e la storia della nostra città. L’ultima volta che fui ospite nel suo salotto televisivo, la ricordo bene: parlammo del museo del calcio internazionale che con tanto orgoglio AiCS aveva portato a Forlì, e della mia nomina alla guida della Confederazione internazionale dello sport amatoriale. Lui era quello di sempre: occhi vispi, jeans e giacca e quell’esprit da eterno ragazzo. Uno pensa che personaggi così non possano morire mai. Vorrei che oggi ci scrivessi un’altra storia, Leonello”.