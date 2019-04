E' morto Libero Pantoli, ex consigliere comunale e figura molto nota al Ronco

E' morto a 85 anni Libero Pantoli, ex consigliere comunale di Forlì e presidente della circoscrizione 4. Si trovava sugli scranni del Consiglio sotto il sindaco Franco Rusticali tra il 1995 e e il 2004. A ricordare la sua figura è un messaggio di cordoglio che è stato sottoscritto dal sindaco Davide Drei e da Paolo Ragazzini, presidente del Consiglio Comunale: "A nome dell'Amministrazione Comunale di Forlì, ci uniamo al dolore di familiari e amici per la scomparsa di Libero Pantoli. Libero è stato un punto di riferimento del quartiere Ronco dove si è fatto particolarmente apprezzare per la tenacia e la passione con le quali ha dedicato, sempre, grande impegno al servizio della collettività e del territorio. Alla moglie Pina, ai figli Davide e Denis, ai nipoti e ai parenti tutti, unitamente alle tante persone che hanno condiviso con lui esperienze di militanza politica e di cittadinanza attiva, esprimiamo i sentimenti di cordoglio accompagnati da un abbraccio di riconoscenza e affetto".