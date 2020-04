Un altro decesso tra gli ospiti delle case di riposo: muore a 88 anni a Rocca San Casciano

Rocca San Casciano piange il secondo morto col Coronavirus. Si tratta di un anziano di 88 anni, da anni ospite della Villa del Pensionato, dove si è diffusa l'epidemia alcune settimane fa, coinvolgendo 28 persone tra ospiti e operatori sanitari e di assistenza. La prima deceduta, invece - una donna di 92 anni - non era una persona del focolaio della casa di riposo. L'88enne era stato ricoverato in ospedale a Forlì e poi dimesso e rimandato a Rocca, dove è morto sabato mattina intorno alle 4.30. Il decesso non è stato ancora conteggiato nella statistica ufficiale dell'Ausl-prefettura. "E' una persona già con gravi problemi di salute - spiega il sindaco Pier Luigi Lotti -. Nel suo caso, essendo ospite al pensionato, era stato sottoposto a tampone alcune volte, sempre con risultato negativo, tranne l'ultimo tampone che è risultato positivo, effettuato alcuni giorni fa". Il suo decesso si aggiunge agli altri due conteggiati nel Forlivese sabato mattina.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A sabato sono stati accertati nel Comune di Rocca San Casciano due nuovi casi di Covid-19. Allo stesso tempo, sono stati dichiarati clinicamente guariti due rocchigiani. Commenta il sindaco su Facebook: "In tempi di isolamento, a causa del Coronavirus, non potendolo fare personalmente sentiamo di stringerci virtualmente, ma vicini col cuore a tutte le famiglie che stanno combattendo questa "battaglia". Nella giornata di venerdì, la Protezione Civile ci ha consegnato ulteriori 1000 mascherine, che nel pomeriggio i ragazzi dell'Associazione Pro Rocca ASD hanno terminato di distribuire alla popolazione. A nome dell'Amministrazione Comunale e dell'intera comunità ringrazio ancora una volta i volontari di tutte le associazioni che ci stanno aiutando in questo particolare periodo. Ricordate di stare a casa anche nei giorni di festa", conclude Lotti.