Tirato fuori privo di sensi dall'incendio della sua casa: l'ex calciatore muore in ospedale

Non ce l'ha fatta: troppo gravi le sue ferite. E' morto intorno alle 16.30 di sabato nel reparto Grandi Ustionati dell'ospedale Bufalini di Cesena Vittorio Zanetti, ex calciatore del Forlì e del Cesena, ex allenatore, un mito del pallone ai suoi tempi. Per salvargli la vita purtroppo non è stato sufficiente l'intervento dei vigili del fuoco, che con una lunga scala erano penetrati nei locali invasi dal fumo e gli avevano applicato subito una maschera per l'ossigeno. L'uomo, 75 anni, era privo di sensi in bagno, inalava fumo ed è stato anche attinto dalle fiamme.Dopo averlo portato fuori dal suo appartamento è stato condotto con un codice di massima gravità al "Bufalini" di Cesena.

Zanetti era rimasto intossicato ed ustionato in un incendio che si è sprigionato nella mattina di sabato in centro storico, a Forlì. Il rogo è avvenuto in un edificio antico di via Solferino, all'angolo con la piazza di fronte al Duomo, che ha preso il nome recentemente di piazza Giovanni Paolo II. L’incendio si è sviluppato nella prima mattina, intorno alle 7.50, e ha invaso un appartamento. I vigili del fuoco hanno impiegato tre squadre per gestre l'emergenza, salendo appunto con una lunga scala fino ad una finestra "oblò" in via Solferino e soccorrendo l'anziano ex calciatore. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il rogo sarebbe divampato accidentalmente a seguito di un cortocircuito. Le fiamme, pur non particolarmente estese, hanno sviluppato una densa nuvola di fumo.

IL RICORDO

Dalla tifoseria del Forlì arriva il ricordo di Franco Pardolesi: "Nell'anno del centenario ci ha lasciato oggi il NUMERO 1. Vittorio Zanetti: il Maestro, anzi Il Professore del calcio forlivese, il migliore di tutti quelli che sotto San Mercuriale hanno dato calci al pallone. Da quando il calcio esiste. Ma Vittorio era, anche molto di più. Era la classe, era l'eleganza, era la correttezza in campo e fuori di un vero e proprio Signore d'altri tempi. Tempi nei quali per giocare a pallone ci si rovinava le ginocchia e per colpirlo di testa bisognava essere dei temerari. Lui era il Calcio, quella con la C maiuscola. Ed era, soprattutto un grande, grandissimo amico al quale ho voluto un bene immenso. Non dimenticherò mai le sue giocate con un altro dei nostri Grandi Vecchi come Ivan Salvigni, che infiammavano lo stadio Morgagni. Giocatori fantastici che hanno scritto la storia del mio caro Forlì. Ma il ricordo più caro di Bibolo è quello di un nostro incontro, in Piazza Saffi, quando dopo aver smesso di giocare e sapendo delle mille battaglie del Club Forza Forlì mi disse: 'Fammi giocare ancora". Io ormai svenivo e, poi, con me, con noi ha giocato ancora, come solo lui sapeva, per tanti tanti anni. Grazie Vittorio per tutto quello che ci hai insegnato e per tutto il bene che ci siamo voluti. Alla recente presentazione del libro Forlì 100 l'ho abbracciato e ho avuto il grande, grandissimo piacere di dire ai tantissimi intervenuti: Vedete questo è il Migliore di tutti, è qui con noi! E', e sarà per sempre il NUMERO 1 della Storia del Forlì! Nelle foto il Professore con la maglia del Forlì, con noi in occasione dei sui 60 anni, con Alberto Calderoni e Diano De Lorenzi."