Ultimo weekend per la mostra di Elliott Erwitt: oltre 25mila visitatori per "Personae"

Ultimo week-end di apertura per “Personae”, la prima mostra di Elliott Erwitt che affianca alle più celebri foto in bianco e nero quelle del recente progetto “Kolor” e che ha già richiamato in città oltre 25mila visitatori. Ospite dei Musei San Domenico di Forlì fino a domenica, la mostra ha raccolto il plauso di alcuni tra i maggiori fotografi viventi (da Ferdinando Scianna a Mustafa Sabbagh) con i suoi 70 scatti in b/n e 100 a colori selezionati personalmente dal grande fotografo americano.

Il percorso espositivo forlivese curato da Biba Giacchetti mette in evidenza l’eleganza compositiva e la profonda umanità che accomuna le due produzioni, facendo di Erwitt un autore amatissimo e inimitabile, il fotografo per antonomasia della commedia umana. Per queste ultime giornate la mostra rimarrà regolarmente aperta tutti i giorni, compreso sabato, Festa dell'Epifania.

L'ingresso alla mostra di Erwitt può essere associato - con un biglietto cumulativo scontato - alla grande mostra di Mustafa Sabbagh "XI comandamento non dimenticare" ripartita tra l'adiacente Chiesa di San Giacomo e il San Domenico stesso. Per ogni altra informazione su orari, biglietti e prenotazioni cfr. www.mostraerwittforli.it