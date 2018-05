Vittorio Sgarbi a sorpresa visita la mostra "Sacro e profano. Le Arti tra '500 e '600"

Visita a sorpresa alla mostra “Sacro e Profano – Le Arti tra ’500 e ’600” a Castrocaro Terme. Il noto critico d’arte Vittorio Sgarbi si è presentato al Padiglione delle Feste delle Terme per visionare le opere esposte, incuriosito dalle notizie sull’evento. Sgarbi ha girato le sale in solitudine, per meglio apprezzare le opere, ed è rimasto particolarmente affascinato dall’Annunciazionecon Santi Sebastiano, Arcangelo Michele e Giovanni Battista, la tela concessa dal Museo Diocesano di Faenza-Modigliana, e qui esposta per la prima volta dopo il restauro di una grossa bruciatura realizzato proprio grazie a questa mostra. Nel corso della mattinata il critico è stato raggiunto per un saluto dal sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Marianna Tonellato, e dalla curatrice della mostra professoressa Paola Babini.

La mostra “Sacro e Profano - Le Arti tra ‘500 e ‘600”, voluta da Beatrice Sansavini, riprende il tema della grande mostra “L’Eterno e il Tempo, tra Michelangelo a Caravaggio” in corso ai Musei di San Domenico di Forlì. In esposizione ci sono una quarantina di opere tra grafiche, pitture e oreficerie sacre provenienti da collezioni private mai state accessibili al pubblico. Un percorso espositivo che testimonia quella continua tensione tra il Divino e il Terreno che imperniò la vita politica, sociale, culturale e artistica nell’Europa a cavallo dei due secoli. Esposte, fra le altre, opere di Guido Reni, Agostino Carracci, Rembrandt, Van Dyck, Francesco Albani, Hendrick Aerts, Giovan Battista Crespi. "Sacro e Profano – Le Arti tra ‘500 e ‘600" allestita al Padiglione delle Feste, in viale Marconi 32 a Castrocaro Terme (FC), è aperta fino al 17 giugno sabato e domenica dalle ore 10 alle 19 e gli altri giorni su appuntamento (chiamando il numero +39 328 7747418). Ingresso: intero 5 euro, ridotto 3 euro.