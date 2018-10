La mostra forlivese di Scianna in prima serata su Sky Arte

La grande mostra di Ferdinando Scianna, uno tra i massimi fotografi viventi, ospite dei Musei San Domenico di Forlì fino al 6 gennaio, sarà protagonista della prima serata di Sky Arte questo giovedì. Il canale tematico trasmetterà, infatti, alle 20.45 un servizio sulla mostra con l'intervista al grande fotografo siciliano registrata all'interno dello stesso San Domenico.

Curata da Denis Curti, Paola Bergna e Alberto Bianda, la mostra "Ferdinando Scianna. Viaggio. Racconto. Memoria" attraversa - con circa 200 fotografie in bianco e nero stampate in diversi formati - l’intera carriera del primo fotografo italiano entrato a far parte della Magnum.

Il lungo percorso artistico di Scianna si snoda attraverso varie tematiche – l’attualità, la guerra, il viaggio, la religiosità popolare - tutte legate da un unico filo conduttore: la costante ricerca di una forma nel caos della vita. In oltre 50 anni di racconti non mancano di certo le suggestioni: da Bagheria alle Ande boliviane, dalle feste religiose - esordio della sua carriera - all’esperienza nel mondo della moda, iniziata con Dolce & Gabbana e Marpessa. Poi i reportage per la Magnum, i paesaggi, le sue ossessioni tematiche come gli specchi, gli animali, le cose e infine i ritratti dei suoi grandi amici, maestri del mondo dell’arte e della cultura come Leonardo Sciascia, Henri Cartier-Bresson e Jorge Louis Borges.