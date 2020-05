La mostra su Ulisse aperta anche lunedì prossimo, occasione culturale per il ponte

Per favorire l’afflusso dei visitatori, la mostra “Ulisse. L’arte e il mito” resterà aperta anche nella giornata di lunedì 1 giugno, rispettando l’orario proprio dei giorni feriali, ovvero l’orario continuato dalle 9:30 alle 19:00 (con chiusura della biglietteria alle 18:00). Ospitata presso i Musei San Domenico, la mostra organizzata dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì in collaborazione con il Comune di Forlì, ha riaperto nuovamente le porte ai visitatori il 19 maggio scorso e rimarrà aperta sino al 31 ottobre prossimo. Dopo la riapertura, è possibile accedere alla mostra nel rispetto delle misure sanitarie e di sicurezza. Attualmente, le sale del San Domenico ospitano oltre 200 opere tra le più significative, dall’antico al Novecento, suddivise in 16 sezioni, ad esplorare il mito di Ulisse nell’arte, in un percorso museale che ricomprende pittura, scultura, miniature, mosaici, ceramiche, arazzi e opere grafiche e che si snoda attraverso i più grandi nomi di ogni epoca.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.