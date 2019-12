Mostre, pattinaggio sul ghiaccio e Lego: prosegue il Natale di Forlimpopoli

Dopo l'accensione dell'albero di sabato scorso, ed in attesa delle iniziative che animeranno tutti i fine settimana, le proposte natalizie proseguono a Forlimpopoli anche nei giorni feriali con la pista del ghiaccio in Largo Paolucci e le mostre ospiti della Chiesa dei Servi, del Museo Archeologico e di Villa Bertaccini. La splendida Chiesa rinascimentale di via Costa ospita infatti una sezione della mostra "Cibo" di Steve McCurry creata per i Musei San Domenico di Forlì con la collaborazione anche di Casa Artusi; il Museo Archeologico, oltre alle collezioni fisse, ospita una mostra di libri Pop-Up tutti dedicati al Natale curata da uno dei massimi paper-engineer a livello internazionale, il forlivese Massimo Missiroli; Villa Bertaccini, in viale Matteotti, ospita "I-Brick un mondo di mattoncini",un' esposizione di creazioni Lego che comprende anche la collezione di personaggi Lego più grande al mondo.