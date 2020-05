Centauro esce di strada: la moto vola nella scarpata, interviene l'elicottero

Grave incidente sabato mattina, intorno alle 11.15, in località Marzolo su via Nazionale all'altezza del km 160.400. Un 34enne motociclista di Bertinoro stava viaggiando verso San Benedetto quando, all'uscita di una curva a destra, ha perso il controllo della moto invadendo la corsia opposta di marcia, abbattendo 5 metri di spalletta in cemento di un ponte e volando nella scarpata.

Il centauro è rimasto in strada ferito gravemente ed è stato portato all'ospedale Bufalini di Cesena in elimedica con codice di massima gravità. Sul posto la Polstrada di Forlì - distaccamento di Rocca San Casciano, i Vigili del fuoco di Rocca e il personale di Anas.