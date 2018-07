Motociclisti senza patente e senza assicurazione: in due nella rete dei controlli della Polstrada

Due persone sono finite sanzionate perché trovate in sella a due motoveicoli senza patente di guida a Forlì, durante un controllo della Polizia Stradale di Forlì, distaccamento di Rocca San Casciano. Per entrambi è scattata la sanzione di 5000 euro e il fermo per tre mesi del veicolo, con il ritiro carta di circolazione. La sanzione ha colpito un uomo forlivese di 54 anni che viaggiava su un Piaggio Beverly ed aveva la patente revocata (oltre ad avere il divieto di allontanarsi da casa nelle ore notturne e per questo è stato anche segnalato al tribunale di sorveglianza di Bologna). Stesso destino oer un bolognese di 28 anni trovato su una Yamaha T-Max 500, trovato al controllo anche senza assicurazione, mentre la patente non l'aveva mai conseguita. Per lui anche 849 euro di multa oltre i 5000 già detti e il sequestro della moto.