Movimenti sospetti, i Carabinieri scoprono una casa "stupefacente" in centro: arrestato un 25enne

Quei movimenti sospetti nei pressi di un'abitazione del centro storico di Forlì non sono passati inosservati ai Carabinieri di Ronco. Così i militari hanno iniziato un servizio di osservazione, che non ha fatto altro che confermare il fiuto investigativo. Nella rete è finito uno spacciatore 25enne forlivese, ora agli arresti domiciliari come disposto lunedì dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura. I fatti risalgono a sabato scorso. L'indagato è stato trovato con circa due grammi di marijuana.

Ma è in casa che i detective hanno trovato il grosso della "roba". La perquisizione ha permesso di rinvenire altri sette etti di "maria" e due bilancini di precisione. Al termine delle formalità di rito è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Attesa in carcere la convalida dell'arresto, ora si trova ai domiciliari a disposizione della magistratura.