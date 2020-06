Movimenti sospetti, la Squadra Mobile stana uno spacciatore: era ricercato da un anno

Deve scontare quasi due anni di reclusione per "detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti", commessi tra Faenza e Forlì. Un 37enne di nazionalità marocchina è stato arrestato nella tarda serata di giovedì dagli agenti della Squadra Mobile della Questura mercuriale. In particolare, nell’ambito di servizi specifici di contrasto alla diffusione di stupefacenti, i poliziotti hanno appreso di un possibile giro di spaccio proveniente da Faenza e diretto a Forlì; i detective hanno così monitorato alcune persone che si dirigevano verso un appartamento e, dopo un prolungato servizio di osservazione, è stato effettuato l’intervento.

Una volta entrati e nel corso di una perquisizione, è stato individuato un cittadino straniero senza alcun documento. Le immediate indagini volte alla ricerca di elementi di identificazione dell’uomo, hanno consentito di accertare che l'extracomunitario era già stato coinvolto in indagini sul traffico internazionale di stupefacenti. In effetti, una volta portato in Questura e dopo le procedure di fotosegnalamento, è emerso che l’uomo, oltre ad aver fornito numerosi alias per eludere i controlli, aveva sul suo carico una condanna da eseguire per reati in materia di stupefacenti, oltre ad essere irregolare sul territorio nazionale.

E’ emerso inoltre un elevato spessore criminale, essendo l’uomo entrato in Italia nel lontano 2003, collezionando arresti e denunce per reati sugli stupefacenti e sull’immigrazione. Dal maggio, proprio quando è arrivata la condanna definitiva, di lui si erano perse per le tracce fino a giovedì sera. L’uomo si trova tutt’ora in carcere per scontare la condanna ed è al vaglio della Questura l’avvio delle pratiche espulsive.