Multe a bordo del bus prima del covid: Start Romagna concede la "conciliazione rapida"

Sanzioni a bordo degli autobus precedenti alla pandemia da covid-19 e non ancora pagate? Start Romagna invita chi è stato multato a "regolarizzare la propria posizione usufruendo di una “conciliazione rapida”". Spiega l'azienda di trasporto pubblico: "Gli utenti in ritardo con il pagamento avranno l’opportunità di fruire di un ricalcolo della scadenza, che terrà conto della sospensione dei termini previsti dal Decreto Cura Italia e dal Decreto Liquidità e del periodo durante il quale si è verificata una concreta difficoltà di procedere al pagamento. Con la conciliazione rapida, inoltre, potranno usufruire di una finestra temporanea per il pagamento dell’importa in forma ridotta".

Da Start Romagna quindi un invito "a tutti coloro che hanno sanzioni amministrative a proprio carico a recarsi in tempi brevi negli sportelli Start Romagna per procedere ad una conciliazione rapida, fruendo della finestra di agevolazione. Tutti coloro che devono saldare sanzioni amministrative possono verificare questa possibilità temporanea recandosi in tempi brevi presso gli sportelli Start Romagna per fruire della temporanea finestra di agevolazione. Chi fosse impossibilitato a raggiungere gli sportelli Start Romagna può contattare l’azienda (per informazione è possibile inviare una mail a "sanzioni@startromagna.it") per definire termini e importi che potranno essere pagati con bollettino postale".