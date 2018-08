Bidentina, pioggia di multe in poche ore: la cintura continua ad essere un optional

Fioccano le sanzioni sulla Bidentina, dove lunedì la Polizia Stradale di Forlì, distaccamento di Rocca San Casciano, è stata impegnata in un servizio di controllo tra Santa Sofia e Galeata. Alla fine i conducenti multati sono stati 19, ben undici per il mancato uso della cintura di sicurezza. Due sono stati invece contravvenzionati per la mancata revisione del veicolo. Sono tre le patenti ritirate, due perchè scadute di validità ed una per guida in stato d'ebrezza alcolica.

Un 40enne ascolano, sorpreso senza cintura, aveva la patente scaduta da quasi due anni: per il trasgressore 236 euro di multa e il ritiro del documento di guida. Una 43enne di Santa Sofia viaggiava in sella ad un motorino senza bollo al seguito e col patentino scaduto da due anni. Al termine è stata sanzionata di 205 euro.

Guidava sotto l'effetto dell'alcol una 53enne sorpresa senza cintura: l'etilometro ha rilevato un tasso alcolemico di 1,35 grammi per litro, oltre il doppio del limite fissato in 0,50 grammi per litro. La conducente è stata denunciata per guida in stato d'ebrezza, oltre al ritiro della patente e la decurtazione dalla stessa di quindici punti, è stata