Cassonetti sempre più pieni, Santa Sofia inizia la lotta contro i pendolari dei rifiuti

Santa Sofia diventa meta dei conferimenti di rifiuti indifferenziati di cittadini dei comuni limitrofi passati al nuovo sistema di raccolta porta a porta. E il sindaco di Santa Sofia Daniele Valbonesi è corso ai ripari, firmando un'ordinanza sindacale con l'intento di porre fine al conferimento al via vai dei cittadini non residenti nel comune della Val Bidente. "La scelta si è resa necessaria dopo aver verificato un anomalo aumento della quantità di rifiuti indifferenziati conferiti nei cassonetti di Santa Sofia - spiega il primo cittadino -. Un incremento riferibile a rifiuti provenienti dai comuni limitrofi, che hanno attivato la raccolta “porta a porta” a partire dallo scorso mese di dicembre".



Ovviamente, i cassonetti posizionati a Santa Sofia rispondono alle esigenze degli utenti insediati nel territorio comunale e, di conseguenza, un maggiore apporto di rifiuti potrebbe causare problemi di ordine igienico sanitario, oltre ad un innalzamento dei costi per lo smaltimento dei rifiuti che andrebbe inevitabilmente a ricadere sui cittadini santasofiesi. Per evitare tutto questo, è stata emessa l'apposita ordinanza numero del 18 gennaio, pubblicata anche nell'Albo Pretorio del Comune, trasmessa alle forze dell'ordine e ai comuni limitrofi.



Per chiunque violi l'ordinanza, che tiene conto anche del regolamento regionale di Atersir con cui si regola “l'attività in materia di conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e sistema sanzionatorio”, è prevista una sanzione amministrativa che può variare tra gli 83 e i 500 euro. Polizia Municipale, Polizia provinciale, Carabinieri e Carabinieri Forestali avranno il compito di controllare il rispetto delle norme e il corretto conferimento dei rifiuti.

"Oltre ad invitare i cittadini al rispetto delle norme, vogliamo cogliere l'occasione per ricordare che anche a Santa Sofia, nel corso del 2019, ci saranno cambiamenti nella raccolta rifiuti - conclude il sindaco Valbonesi -. In particolare, si andrà verso un sistema "porta a porta" misto, con una raccolta "porta a porta" di rifiuti indifferenziati ed organici e ritiro dei rifiuti rispettivamente pari a una volta e due volte a settimana. Per i restanti tipi di rifiuti rimarrà il conferimento nei cassonetti su strada. Indicativamente, la nuova tipologia di raccolta partirà dall'autunno prossimo e sarà introdotta da una serie di incontri e assemblee pubbliche nei quartieri e nelle frazioni.”