Multifor e Università, il sodalizio si rinnova: "400 laureati hanno trovato lavoro"

Multifor, partecipata dalla Bcc Credito Cooperativo Ravennate Forlivese Imolese, assieme a nove associazioni d’impresa (Confindustria, Confartigianato, Cna, Confcooperative, Legacoop Romagna, Confesercenti, Confcommercio, Coldiretti e Confagricoltura), ha nuovamente siglato per il prossimo triennio una collaborazione con i Campus di Forlì e Cesena. L’obiettivo è quello di favorire un rapporto tra il sistema universitario e la realtà imprenditoriale locale anche per garantire il ricambio generazionale nelle aziende, grazie alla sottoscrizione con i Campus dell’Alma Mater di protocolli d’intesa per attività di tirocinio post-universitario di avviamento al lavoro.

Mediante questi protocolli, illustrano da Multifor, "si è potuto realizzare il progetto di crescita professionale che prevede l’inserimento di neo laureati, che abbiano conseguito la laurea da meno di dodici mesi, in aziende del territorio in tirocinio formativo della durata di sei mesi, durante il quale i tirocinanti percepiranno una indennità di partecipazione mensile di entità superiore a quella che prevede la normativa regionale". L’iter del progetto si articola attraverso l’inserimento del curriculum nel data base di Multifor da parte dei laureati. Ne segue un colloquio, effettuato da un team di esperti di Multifor e dei Campus Universitari, che determina una selezione compatibile alle richieste espresse dalle aziende con le quali, successivamente, avverrà un colloquio di approfondimento.

Statisticamente il 70% dei tirocinanti riceve una proposta di lavoro al termine del percorso in azienda e in quindici anni sono stati circa 400 i laureati a trovare una stabile occupazione nelle imprese del territorio grazie a questo accordo. Durante i primi sei mesi del 2018 sono pervenuti 160 curriculum e 70 richieste da parte di aziende a fronte delle quali diciotto giovani hanno avviato il loro percorso lavorativo. "Evidente risulta l’importanza di un progetto che consegna ai giovani laureati una chiave d’accesso privilegiata per il mondo del lavoro, a sostegno delle criticità evidenti per chi cerca occupazione", conclude da Multifor.