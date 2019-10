Malore fatale durante una gara di motocross: muore sotto gli occhi degli amici

Tragedia all'Isola d'Elba sabato pomeriggio dove un motociclista di 55 anni è morto in seguito a un malore accusato durante il trasferimento tra due prove del Trofeo delle Regioni, gara enduro che che si svolge nei boschi di Marina di Campo. L'uomo, secondo le prime informazioni che giungono dalla Toscana e come riportano alcuni media locali, era originario di Forlimpopoli. Immediati i soccorsi da parte di alcuni concorrenti e dei volontari della Pubblica Assistenza di Campo nell'Elba che hanno subito iniziato il massaggio cardiaco appena l'uomo si è accasciato a terra: sul posto è intervenuta anche la Misericordia di Portoferraio con il medico medico del 118 che ha tentato a lungo di rianimare l'uomo. Nonostante il disperato tentativo dei soccorritori, che ne frattempo avevano allertato anche l'elicottero Pegaso, il 55enne è tuttavia deceduto tra lo sgomento dei partecipanti alla gara tra cui anche diversi conoscenti. L'incidente è avvenuto in zona particolarmente impervia. Al momento non si conosce l'identità della persona deceduta.