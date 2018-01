Nuovo vescovo per la diocesi di Forlì-Bertinoro: Papa Francesco nomina don Livio Corazza

Monsignor Livio Corazza sarà il nuovo vescovo della Diocesi di Forlì-Bertinoro. L'annuncio è stato dato martedì mattina in Cattedrale, nella Cappella della Madonna del Fuoco, già addobbata per l'avvio della Novena in vista della festa patronale del 4 febbraio , alla presenza del vescovo uscente Lino Pizzi. Papa Francesco ha accettato la rinuncia al governo pastorale della diocesi di Forlì-Bertinoro presentata da Pizzi, 75 anni, chiamando a succedergli Corazza. Originario di Fiume Veneto, ha 64 anni ed è stato ordinato sacerdote nel 1981.

Già assistente provinciale dell’Agesci, è stato Direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale sociale e incaricato per la Pastorale del mondo del lavoro, e Delegato diocesano per la Pastorale sociale e del lavoro. Dal 2007 è stato responsabile del servizio Europa della Caritas italiana a Roma e, prima, direttore del medesimo organismo, è stato collaboratore a Orcenico Inferiore e poi chiamato a riempire il vuoto lasciato dal suo predecessore, monsignor Pierluigi Mascherin. Dal 2011 è stato parroco di Concordia Sagittaria, la sede più prestigiosa della diocesi tra Livenza e Tagliamento.

Pizzi aveva annunciato nel febbraio dello scorso anno la volontà di rassegnare le dimissioni nelle mani del Santo Padre, come prescritto dal diritto canonico. Monsignor era entrato ufficialmente alla guida della Diocesi di Forlì-Bertinoro il 29 gennaio 2006, succedendo a monsignor Vincenzo Zarri. Lo stesso don Pizzi, a caldo, ammise che non se l’aspettava proprio. La sua prima giornata forlivese era iniziata con le note di “Romagna mia”, intonata da alcuni giovani davanti alla chiesa del Suffragio.

Il neo vescovo appariva sereno, ben lontano dall’emozione palesata la domenica prima a Nonantola, nel corso della sua ordinazione episcopale. Dopo aver percorso il tratto finale di corso della Repubblica, il nuovo pastore si era affacciato in piazza Saffi, rimanendo colpito sia dal gran numero di fedeli che dalla scenografia del salotto buono dei forlivesi, dominata dalla mole di San Mercuriale, straordinariamente simile all’abbazia benedettina di Nonantola di cui è stato parroco dal 1986 al 1999. Pizzi riconobbe dopo un anno di attività a Forlì di aver trovato un calore impensabile sia da parte della gente che dei preti, che attendevano veramente con impazienza il nuovo vescovo.