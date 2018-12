"Un paese bello è anche più vivibile": un murale dà anima ad una cabina elettrica

Un murale dà anima alla cabina elettrica presente al parco di via Pietro Nenni, a Galeata. L'iniziativa rientra nel progetto "Territorio leader in movimento", incentrato sul miglioramento della qualità della vita attraverso la valorizzazione di parchi e giardini e l’installazione di attrezzi ginnici. La decorazione è stata realizzata dall’Associazione culturale Spazio-Arte di Santa Sofia e prende spunto dall’ambiente in cui si trova e dagli eventuali piccoli fruitori di questo luogo: i protagonisti del disegno sono infatti i bambini che giocano spensierati all’aria aperta.

"Come in altri centri in Italia, questi edifici, spesso grigi e anonimi, ma ormai entrati a far parte del paesaggio urbano e rurale, prendono vita diventando dei totem creativi e dei punti di riferimento per i residenti e visitatori - spiega il sindaco Elisa Deo -. Grazie ad E-Distribuzione che ha finanziato il progetto, dimostrando grande sensibilità verso il territorio, la sostenibilità ambientale e il decoro urbano e all’associazione Spazio-Arte che si occupa in prevalenza dell’organizzazione di corsi e seminari artistici rivolti alla cittadinanza, eventi culturali, mostre ed installazioni, per aver reso possibile, attraverso un fruttuoso connubio, la realizzazione di un bellissimo esempio di rigenerazione urbana".

Al taglio del nastro, oltre al primo cittadino, erano presenti il vice-sindaco Cristiano Zambelli, per E-Distribuzione i referenti di zona Valter Fantini e Sauro Camillini ed il presidente Enrico Romualdi assieme ad alcuni membri dell'Associazione Spazio-Arte. "Un paese bello è anche più vivibile, ma per ottenere ciò bisogna partire dai dettagli", esclama il primo cittadino.