I monumenti storici del centro vivono nel murales nel parco Resistenza

Si colorano i muri della biblioteca "Paul Harris" all'interno del parco Resistenza. L'opera, nell'ambito del progetto di street art promosso dall'amministrazione comunale, è stata realizzata dalla giovane artista romana Camilla Falsini, che ha realizzato dipinto monumenti storici del centro cittadino forlivese. Giovedì sera è avvenuta l'inaugurazione alla presenza del sindaco Davide Drei. Sull'edificio sono presenti l'abbazia di San Mercuriale, la rocca di Ravaldino e il Museo Sand Domenico.

L'assessore alla Cultura Elisa Giovannetti ha chiesto l'interpretazione di edifici simbolici del centro, ed in particolare alcuni appartenenti al percorso Atrium che compariranno sulla pubblicazione. Nel fine settimana gli eventi del festival continueranno senza sosta, in particolare la mostra di street art organizzata da Romagna in Fiore a San Sebastiano alla realizzazione dell'evento di arte collettiva “Barcaccia Underground”. Un contest dedicato a street artist in erba o affermati che vedrà dipingere da 35 artisti 70 pareti presso il parcheggio interrato della Barcaccia.